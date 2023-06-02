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МТС обошел Сбер, став второй экосистемой в России после Яндекса

2 июня 2023, 14:22
Фото: loockstudio/freepik.соm
Компания МТС вновь признана крупнейшей экосистемой на рынке экосистемных подписок в России, сообщили Ведомости, сославшись на выводы экспертов, приведенных в исследовании J’son & Partners Consulting за 2022 год.

Как отмечает издание Ведомости, значительный рост экосистемных клиентов компании МТС зарегистрирован уже по итогам первого квартала нынешнего года, дойдя до отметки в 13,9 миллионов, что на 26,7% выше аналогичного периода прошлого года. По мнению вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как Kion, Строки и МТС Music.

Вице-президент также отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств

#Елена Янкевич
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