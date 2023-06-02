МТС обошел Сбер, став второй экосистемой в России после Яндекса

Как отмечает издание Ведомости, значительный рост экосистемных клиентов компании МТС зарегистрирован уже по итогам первого квартала нынешнего года, дойдя до отметки в 13,9 миллионов, что на 26,7% выше аналогичного периода прошлого года. По мнению вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как Kion, Строки и МТС Music.