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Незаконные гаражи начнут массово сносить в Ростове

2 июня 2023, 15:48
Фото: 1MI
В Ростове планируют массово сносить бесхозные гаражи
В Ростове планируют массово сносить бесхозные гаражи, соответствующие объявления власти стали развешивать по городу.

Жители Ростова рассказали RostovGazeta об объявлениях, появившихся в Первомайском районе города. На них администрация муниципалитета предупреждает горожан о скором сносе незаконно построенных и бесхозных гаражей.

Уведомление о сносе бесхозных гаражей в Первомайском районе РостоваУведомление о сносе бесхозных гаражей в Первомайском районе Ростова
Уведомление о сносе бесхозных гаражей в Первомайском районе Ростова
Фото: 1MI
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Уведомление датируется 31 мая. На нем власти просят владельцев гаражей с 1 по 2 июня явиться в администрацию Первомайского района и подтвердить правомерность установки гаража. Для этого необходимо взять с собой паспорт и при наличии разрешительные документы на гараж.

В случае неподтверждения законности постройки чиновники, ссылаясь на закон, обещают снести ее как бесхозную и освободить земельный участок.

Ранее в Ростове на Шоссейной снесли незаконные гаражи комплекса «Элеватор».

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