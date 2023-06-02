Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Жители Ростова рассказали RostovGazeta об объявлениях, появившихся в Первомайском районе города. На них администрация муниципалитета предупреждает горожан о скором сносе незаконно построенных и бесхозных гаражей.
Уведомление датируется 31 мая. На нем власти просят владельцев гаражей с 1 по 2 июня явиться в администрацию Первомайского района и подтвердить правомерность установки гаража. Для этого необходимо взять с собой паспорт и при наличии разрешительные документы на гараж.
В случае неподтверждения законности постройки чиновники, ссылаясь на закон, обещают снести ее как бесхозную и освободить земельный участок.
Ранее в Ростове на Шоссейной снесли незаконные гаражи комплекса «Элеватор».