Уведомление датируется 31 мая. На нем власти просят владельцев гаражей с 1 по 2 июня явиться в администрацию Первомайского района и подтвердить правомерность установки гаража. Для этого необходимо взять с собой паспорт и при наличии разрешительные документы на гараж.