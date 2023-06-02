Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Николай рассказывает, что огромное дерево упало на дом преподавательницы немецкого языка, которая сейчас уже не работает. Дерево проломило крышу дома.
«А сейчас ожидаются дожди, они попросту зальют жилой дом. Нужно что-то делать», — отмечает неравнодушный ростовчанин Николай Терюха.
Собеседник добавляет, что с этим вопросом с утра пытался дозвониться в Службу 112, но это ни к чему не привело.
«С самого утра автоответчик сообщает нам номер в очереди. Мы ждем, а трубку никто не берет», — подчеркивает Николай.
Позже собеседник рассказал, что попытки дозвониться в МЧС увенчались успехом в районе 15.00 мск.
«Заявку приняли. Добавили, что сейчас из-за сильных дождей в городе все падает, и таких заявок, как наша, много», — резюмирует ростовчанин.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жительница Батайска пожаловалась на бездействие властей — у нее в доме третий день