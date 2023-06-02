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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

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Обрушившееся дерево проломило крышу жилого дома в Ростове на Шаумяна

2 июня 2023, 13:03
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
Обрушившееся дерево проломило крышу жилого дома в Ростове на Шаумяна
Огромное дерево из-за дождя и ветра обрушилось на дом по адресу Шумяна, 46 в Ростове. Дерево проломило крышу. Жители переживают, что ближайшими дождями зальет жилье. Об этом сообщил RostovGazeta ростовчанин Николай Терюха.

Николай рассказывает, что огромное дерево упало на дом преподавательницы немецкого языка, которая сейчас уже не работает. Дерево проломило крышу дома.

«А сейчас ожидаются дожди, они попросту зальют жилой дом. Нужно что-то делать», — отмечает неравнодушный ростовчанин Николай Терюха.

Собеседник добавляет, что с этим вопросом с утра пытался дозвониться в Службу 112, но это ни к чему не привело.

Видео: Читатель / rostovgazeta.ru
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«С самого утра автоответчик сообщает нам номер в очереди. Мы ждем, а трубку никто не берет», — подчеркивает Николай.

Позже собеседник рассказал, что попытки дозвониться в МЧС увенчались успехом в районе 15.00 мск.

«Заявку приняли. Добавили, что сейчас из-за сильных дождей в городе все падает, и таких заявок, как наша, много», — резюмирует ростовчанин.

Фото: Читатель / rostovgazeta.ru

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