Ольга Сорокина: расширение инфраструктуры ОМС увеличит доступность медицинских услуг

«По оценкам МГМУ им. И. М. Сеченова не менее 70% россиян испытывают те или иные проблемы со здоровьем. Причем, в 2022 году 47% отказывались получать медицинскую помощь в том числе из-за отсутствия свободного времени или боязни, что лечение обойдется им слишком дорого. Подтверждают тенденцию и в страховых компаниях. Доля наших клиентов с критическим состоянием здоровья, требующим госпитализации, достаточно высока. Взаимодействие государства и игроков рынка в части цифровизации позволит расширить возможности бизнеса, сделать медицинские услуги технологичней и дешевле. Как результат — отрасль получит, в том числе, механизмы для развития превентивной медицины, целью которой является предупреждение заболеваний, рост продолжительности и качества жизни за счет контроля за здоровьем», — подытожила Ольга Сорокина