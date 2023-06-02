Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сейчас складывается такая ситуация, что часто билеты на места в плацкартных вагонах стоят дороже, чем в купе. Теперь власти региона хотят написать обращение на имя главы РЖД Олега Белозерова, чтобы изменить подход к формированию цен.
К примеру, в поезде № 293 (Анапа — Ростов — Москва — Мурманск) стоимость места в купе — от 2794 рублей, плацкарте — от 3284. Хотя в плацкарте места часто покупают наиболее социально незащищенные слои населения.
Оказалось, что у железной дороги есть два вида тарифов — регулируемые и нерегулируемые.
«Цены на плацкарт устанавливает правительство РФ, они проверяются антимонопольщиками. Цены на купе не регулируются государством, в „РЖД“ сами решают, сколько будет стоить проезд», — пишет Donnews со ссылкой на представителя СКЖД.
Ранее появилась информация, что через Ростов запущены три новых поезда в Крым с 26 мая.