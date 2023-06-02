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Плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных

2 июня 2023, 10:59
Фото: donland.ru
Плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных
В Ростовской области попробуют разобраться с ценообразованием билетов на поезда, сообщают СМИ.

Сейчас складывается такая ситуация, что часто билеты на места в плацкартных вагонах стоят дороже, чем в купе. Теперь власти региона хотят написать обращение на имя главы РЖД Олега Белозерова, чтобы изменить подход к формированию цен.

К примеру, в поезде № 293 (Анапа — Ростов — Москва — Мурманск) стоимость места в купе — от 2794 рублей, плацкарте — от 3284. Хотя в плацкарте места часто покупают наиболее социально незащищенные слои населения.

Оказалось, что у железной дороги есть два вида тарифов — регулируемые и нерегулируемые.

Через Ростов запущены три новых поезда в Крым с 26 мая
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«Цены на плацкарт устанавливает правительство РФ, они проверяются антимонопольщиками. Цены на купе не регулируются государством, в „РЖД“ сами решают, сколько будет стоить проезд», — пишет Donnews со ссылкой на представителя СКЖД.

Ранее появилась информация, что через Ростов запущены три новых поезда в Крым с 26 мая.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Билеты в плацкарт#Билеты в купе#Поездка на поезде#Илья Протвинов
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