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По числу отравлений детей курительными смесями Ростовская область попала в аутсайдеры

2 июня 2023, 17:36
Фото: rostovgazeta.ru
Число детских отравлений курительными смесями в Ростовской области превышает среднее по России
Число детских отравлений курительными смесями в Ростовской области превышает среднее по России, заявили в Роспотребнадзоре.

В прошлом году в России наметился рост отравлений курительными смесями среди подростков. Показатель увеличился на 3,1%. Дети до 14 лет также попали в группу риска. Поступать в больницу с отравлениями они стали на 4,3% чаще.

При этом в восьми регионах, в том числе в Ростовской области, показатель отравления детей курительными смесями превысил среднероссийский.

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В Роспотребнадзоре также заверили, что смертельных случаев употребления курительных смесей в России в прошлом году не регистрировали.

Напомним, в апреле этого года вейпы запретили продавать детям в Ростовской области.

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#Дети#Статистика в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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