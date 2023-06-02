Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В прошлом году в России наметился рост отравлений курительными смесями среди подростков. Показатель увеличился на 3,1%. Дети до 14 лет также попали в группу риска. Поступать в больницу с отравлениями они стали на 4,3% чаще.
При этом в восьми регионах, в том числе в Ростовской области, показатель отравления детей курительными смесями превысил среднероссийский.
В Роспотребнадзоре также заверили, что смертельных случаев употребления курительных смесей в России в прошлом году не регистрировали.
Напомним, в апреле этого года вейпы запретили продавать детям в Ростовской области.