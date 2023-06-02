Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Напомним, что из-за сильного ветра рухнули трибуны на Гребном канале, когда проходил футбольный матч. От полученных травм погибла мать одного из юных спортсменов, еще более 30 человек пострадали.
Теперь «Батайское время» написало, что прощание с погибшей состоится в храме святого равноапостольного великого князя Владимира на улице Максима Горького. Сначала пройдет отпевание, а после женщину похоронят на кладбище.
«Жительнице Батайска было 45 лет, она пришла поболеть за сына. Она преподавала йогу, вела свой блог, состояла в женском городском клубе», — сказано в сообщении.
Напомним, что по факту трагедии возбудили два уголовных дела.