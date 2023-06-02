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Погибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня

2 июня 2023, 06:23
Фото: 1MI
Погибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня
В Ростовской области в пятницу, 2 июня, состоятся похороны женщины, которая погибла во время падения трибун, сообщают СМИ.

Напомним, что из-за сильного ветра рухнули трибуны на Гребном канале, когда проходил футбольный матч. От полученных травм погибла мать одного из юных спортсменов, еще более 30 человек пострадали.

Теперь «Батайское время» написало, что прощание с погибшей состоится в храме святого равноапостольного великого князя Владимира на улице Максима Горького. Сначала пройдет отпевание, а после женщину похоронят на кладбище.

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«Жительнице Батайска было 45 лет, она пришла поболеть за сына. Она преподавала йогу, вела свой блог, состояла в женском городском клубе», — сказано в сообщении.

Напомним, что по факту трагедии возбудили два уголовных дела.

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