Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Напомним, что в пятницу, 2 июня, из-за хлопка газа обрушились межкомнатные перегородки и началось возгорание. Пожар на девятом этаже дома по проспекту Соколова охватил 10 квадратных метров площади, его уже удалось ликвидировать.
Во время происшествия никто не пострадал, но несколько человек пришлось эвакуировать. Теперь очевидцы разместили снимки поврежденного дома, на них виден вырывающийся из окон дым.
«Что-то часто газ стал взрываться…», — написали пользователи в комментариях.
Ранее полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове 30 мая.