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Появились первые кадры после взрыва в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону 2 июня

2 июня 2023, 11:15
Фото: 1MI
Появились первые кадры после взрыва в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону 2 июня
В Интернете появились первые фотографии дома, в котором произошел взрыв газа в Ростове-на-Дону, снимки размещены в соцсетях.

Напомним, что в пятницу, 2 июня, из-за хлопка газа обрушились межкомнатные перегородки и началось возгорание. Пожар на девятом этаже дома по проспекту Соколова охватил 10 квадратных метров площади, его уже удалось ликвидировать.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону днем 2 июня
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Видео: ТГ канал Ростов Главный

Во время происшествия никто не пострадал, но несколько человек пришлось эвакуировать. Теперь очевидцы разместили снимки поврежденного дома, на них виден вырывающийся из окон дым.

«Что-то часто газ стал взрываться…», — написали пользователи в комментариях.

Ранее полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове 30 мая.

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