Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. В январе прошлого года мужчина, будучи пьяным, находился у себя дома на улице 39-я Линия. Там он повздорил с родным 33-летним братом. В пылу ссоры обвиняемый избил родственника, а затем заколол ножом. Спустя два месяца от полученных травм жертва скончалась в больнице.