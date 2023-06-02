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Published Сегодня, 11:58

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Пьяный горожанин в Ростове избил родного брата, а потом добил его ножом

2 июня 2023, 11:58
Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/flickr.com
Пьяный горожанин заколотил ножом родного брата в Ростове
Жителя Ростова осудят за убийство родного брата, рассказали в региональном Следкоме.

Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. В январе прошлого года мужчина, будучи пьяным, находился у себя дома на улице 39-я Линия. Там он повздорил с родным 33-летним братом. В пылу ссоры обвиняемый избил родственника, а затем заколол ножом. Спустя два месяца от полученных травм жертва скончалась в больнице.

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Братоубийца вину полностью признал. На время следствия он находится в СИЗО. Теперь его судьбу решит суд.

Ранее житель Ростовской области в пьяном угаре насмерть забил друга тростью.

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