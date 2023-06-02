Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Напомним, что трибуны перевернулись из-за сильного ветра на Гребном канале во время футбольного матча. Тогда погибла женщина и более 30 человек пострадали.
«Одного из мальчиков уже направили в Москву с помощью санавиации. Решается вопрос об отправке еще одного пациента», — пишет «Батайское время».
Издание уточнило, что прощание с погибшей женщиной пройдет 2 июня.
Добавим, что по факту произошедшего возбудили два уголовных дела, в рамках которых устанавливаются все обстоятельства.