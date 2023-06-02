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Еще одного тяжелораненого при обрушении трибуны могут отправить спецбортом в Москву

2 июня 2023, 05:49
Фото: 1mi
В Ростовской области решается вопрос отправки в Москву еще одного пострадавшего при падении трибун, сообщают СМИ.

Напомним, что трибуны перевернулись из-за сильного ветра на Гребном канале во время футбольного матча. Тогда погибла женщина и более 30 человек пострадали.

«Одного из мальчиков уже направили в Москву с помощью санавиации. Решается вопрос об отправке еще одного пациента», — пишет «Батайское время».

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Издание уточнило, что прощание с погибшей женщиной пройдет 2 июня.

Добавим, что по факту произошедшего возбудили два уголовных дела, в рамках которых устанавливаются все обстоятельства.

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