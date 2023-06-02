Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В плен к ВСУ, предположительно, попал 32-летний боец ЧВК «Вагнер» из Волгодонска Александр Гриб. Известно, что на фронт отправился из мест лишения свободы. В ходе СВО он попал под Бахмут. Там и получил ранение.
Donday пишет, что раненый боец почти сутки провел в посадке, надеясь на помощь. Его заметили украинские военные.
Сейчас мужчина находится там как военнопленный. Возможно, его в ближайшее время обменяют на украинских бойцов.
В самом ЧВК «Вагнер» взятие Александра Гриба в плен не комментировали. Другой официальной информации об этом также не поступало, она уточняется.
Ранее в боях под Бахмутом погиб житель Кагальницкого района Ростовской области Петр Коваленко.