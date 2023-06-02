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Published Сегодня, 13:04

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Раненый боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области попал в плен к ВСУ под Бахмутом

2 июня 2023, 13:04
Фото: mil.ru
Раненый боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области попал в плен к ВСУ под Бахмутом
В ходе спецоперации в плен попал боец ЧВК «Вагнер» Александр Гриб из Ростовской области, пишут СМИ.

В плен к ВСУ, предположительно, попал 32-летний боец ЧВК «Вагнер» из Волгодонска Александр Гриб. Известно, что на фронт отправился из мест лишения свободы. В ходе СВО он попал под Бахмут. Там и получил ранение.

Donday пишет, что раненый боец почти сутки провел в посадке, надеясь на помощь. Его заметили украинские военные.

Сейчас мужчина находится там как военнопленный. Возможно, его в ближайшее время обменяют на украинских бойцов.

Фото: Donday
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В самом ЧВК «Вагнер» взятие Александра Гриба в плен не комментировали. Другой официальной информации об этом также не поступало, она уточняется.

Ранее в боях под Бахмутом погиб житель Кагальницкого района Ростовской области Петр Коваленко.

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