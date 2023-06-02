РЭО: В Херсонской области и Запорожье построят комплексные объекты по обращению с ТКО

Концепции РЭО предусматривают строительство в Херсонской области трех комплексов по переработке отходов (КПО) в период с 2026 по 2028 год в Каховском, Скадовском и Геническом районах, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Еще два комплекса появится в Запорожской области. Территориально они будут расположены рядом с Бердянском и Мелитополем. Эти КПО планирую построить в 2026–2027 годах.