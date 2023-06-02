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РЭО: В Херсонской области и Запорожье построят комплексные объекты по обращению с ТКО

2 июня 2023, 11:22
Фото: 1MI
В Херсонской и Запорожской областях создадут пять современных объектов по обращению с отходами к концу 2028 года. Создателем концепций развития отрасли по обращению с отходами является ППК «РЭО».

Концепции РЭО предусматривают строительство в Херсонской области трех комплексов по переработке отходов (КПО) в период с 2026 по 2028 год в Каховском, Скадовском и Геническом районах, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Еще два комплекса появится в Запорожской области. Территориально они будут расположены рядом с Бердянском и Мелитополем. Эти КПО планирую построить в 2026–2027 годах.

Отмечается, что концепции развития отрасли РЭО уже направлены на рассмотрение в минприроды военно-гражданской администрации Запорожской области и минприроды Херсонской области. В основу концепций легли дорожные карты, которые были подписаны между минприроды этих регионов и ППК «РЭО».

По словам замглавы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, документы разработаны на период до 2030 года и в указанный период должны способствовать достижению ключевых показателей отрасли обращения с ТКО. Речь идет о стандартах, установленных Указом Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

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