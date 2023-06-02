РЭО: В РФ появится еще 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Увеличения показателей удалось добиться благодаря введению новых мощностей по размещению, обработке и утилизации ТКО. Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели 36 объектов. В этом году уже заключили 23 инвестиционных и концессионных соглашения, по которым в 17 субъектах РФ появятся новые мощности на 6,7 млн тонн в год.