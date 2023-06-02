РЭО: В РФ появится еще 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По словам Буцаева, в России каждый год образуется 50 млн тонн твёрдых коммунальных отходов и половина из них — упаковка и тара. За последнее время во вторичный оборот отправили 11,9% образованной массы ТКО. Это примерно в 2 раза больше установленной цели, пишет inkazan.ru.
Увеличения показателей удалось добиться благодаря введению новых мощностей по размещению, обработке и утилизации ТКО. Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели 36 объектов. В этом году уже заключили 23 инвестиционных и концессионных соглашения, по которым в 17 субъектах РФ появятся новые мощности на 6,7 млн тонн в год.
Буцаев рассказал и о развивающих инфраструктуру обращения с ТКО мерах поддержки, в том числе оказываемых РЭО. Также он акцентировал внимание на роли цифровизации в развитии отрасли и вовлечении молодёжи в эковолонёрство и экопросветительство.
Затронул глава РЭО в своём докладе зелёные облигации, расширенную ответственность производителя и раздельный сбор отходов.
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что создание комплексной системы по обращению с отходами представляет собой не просто название одного из федпроектов в рамках национального проекта «Экология». Гулимова заявила, что система должна работать без сбоев, для этого нужно привлекать к решению возникающих проблем отраслевые ведомства, например Минтранс.
В свою очередь, директор по технологиям РЭО Олег Шияновский сообщил, что особое внимание уделяется федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». Он подразумевает создание до конца 2024 года 8 экопромпарков в разных субъектах РФ. К 2030 году экопромышленные парки обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Также они позволят создать более 11 000 рабочих мест.