rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Изображение материала

Ростовские чиновники судятся с мальчиком-сиротой из-за 111 тысяч рублей

2 июня 2023, 18:03
Фото: 1MI
Ростовские чиновники судятся с мальчиком-сиротой из-за долга по договору аренды
Ростовские чиновники судятся с мальчиком-сиротой из-за долга по договору аренды, пишет газета «Наше время».

По информации издания «Батайское время», Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск на ребенка-сироту. Власти хотят взыскать с него 111 тысяч рублей.

Мальчик родился в 2006 году и в десять лет лишился матери. Опекунство над ним взял ее друг. Опекун оформил все необходимые документы и собственность ребенка, в частности частный дом «незавершенного строительства». Дом находится в Железнодорожном районе Ростова и достался мальчику после смерти мамы.

Власти в Таганроге четыре года игнорировали просьбы сироты о положенном жилье
Узнать подробнее

По словам опекуна, никакого договора аренды на дом не было. Однако в 2022 году от ДИЗО Ростова поступила претензия на имя сироты. Выяснилось, что упомянутый участок достался ребенку по договору аренды от 27 августа 2004 года. Поскольку аренду никто не оплачивал, перед властями накопился долг.

Опекун пояснил, что сам мальчик родился спустя два года после заключения договора аренды. К тому же власти, по его словам, по какой-то причине 18 лет не выходили на связь и не вспоминали об участке.

Мужчина пробовал договориться с ДИЗО, однако во внесудебном порядке чиновники якобы решать вопрос отказались. Они требуют от мальчика 111 тысяч рублей.

При этом сирота имеет проблемы со здоровьем, много денег в семье уходит на лекарства. Откуда брать средства, если власти выиграют суд, опекун не знает.

В самом ДИЗО судебные разбирательства никак пока не комментировали. Информация уточняется.

Ранее власти в Таганроге четыре года игнорировали просьбы сироты о положенном жилье.

Читайте также:
Власти в Таганроге четыре года игнорировали просьбы сироты о положенном жильеДля детей-сирот в России предложили ввести генетические паспортаГендиректора компании будут судить за передачу сиротам непригодных для жилья квартир
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Дети#Ростов-на-Дону#Таганрог#Ростовская область#Администрация Ростова#ДИЗО Ростова#Суд в Ростове#Сироты в Ростове
Подпишитесь
В центре Ростова взорвался газ, а Генпрокуратуру просят проверить главу Минспорта
Сегодня, 15:13
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Сегодня, 15:01
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Сегодня, 14:14
Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Сегодня, 14:08
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Сегодня, 13:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Сегодня, 13:30