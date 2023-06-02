Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
По информации издания «Батайское время», Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск на ребенка-сироту. Власти хотят взыскать с него 111 тысяч рублей.
Мальчик родился в 2006 году и в десять лет лишился матери. Опекунство над ним взял ее друг. Опекун оформил все необходимые документы и собственность ребенка, в частности частный дом «незавершенного строительства». Дом находится в Железнодорожном районе Ростова и достался мальчику после смерти мамы.
По словам опекуна, никакого договора аренды на дом не было. Однако в 2022 году от ДИЗО Ростова поступила претензия на имя сироты. Выяснилось, что упомянутый участок достался ребенку по договору аренды от 27 августа 2004 года. Поскольку аренду никто не оплачивал, перед властями накопился долг.
Опекун пояснил, что сам мальчик родился спустя два года после заключения договора аренды. К тому же власти, по его словам, по какой-то причине 18 лет не выходили на связь и не вспоминали об участке.
Мужчина пробовал договориться с ДИЗО, однако во внесудебном порядке чиновники якобы решать вопрос отказались. Они требуют от мальчика 111 тысяч рублей.
При этом сирота имеет проблемы со здоровьем, много денег в семье уходит на лекарства. Откуда брать средства, если власти выиграют суд, опекун не знает.
В самом ДИЗО судебные разбирательства никак пока не комментировали. Информация уточняется.
Ранее власти в Таганроге четыре года игнорировали просьбы сироты о положенном жилье.