Бородай добавил, что определенная боевая активность сохраняется вокруг Бахмута. Также он заявил, что у врага получается наносить информационные удары по России. Особенно это касается событий на границе Белгородской области. «В информационной среде очень болезненно воспринимается любое столкновение в таких областях как Брянская, Белгородская и так далее. В Белгородской области боевые столкновения идут, но в них противник терпит поражение», — заключил Бородай.