Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинская армия начала свое контрнаступление. Его успешность можно будет оценить уже в ближайшие месяцы.
Заявление польского политика прокомментировал думскому телевидению депутат от Ростовской области Александр Бородай. Он отметил, что если контрнаступление ВСУ и началось, то продвигается оно пока неэффективно. Действия противника незаметны для российской армии. Прорывов фронта также пока не замечено.
Бородай добавил, что определенная боевая активность сохраняется вокруг Бахмута. Также он заявил, что у врага получается наносить информационные удары по России. Особенно это касается событий на границе Белгородской области. «В информационной среде очень болезненно воспринимается любое столкновение в таких областях как Брянская, Белгородская и так далее. В Белгородской области боевые столкновения идут, но в них противник терпит поражение», — заключил Бородай.
Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб житель Кагальницкого района Ростовской области Петр Коваленко.