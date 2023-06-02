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Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно

2 июня 2023, 13:30
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Если контрнаступление ВСУ и началось, то пока продвигается оно не успешно, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинская армия начала свое контрнаступление. Его успешность можно будет оценить уже в ближайшие месяцы.

Заявление польского политика прокомментировал думскому телевидению депутат от Ростовской области Александр Бородай. Он отметил, что если контрнаступление ВСУ и началось, то продвигается оно пока неэффективно. Действия противника незаметны для российской армии. Прорывов фронта также пока не замечено.

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Бородай добавил, что определенная боевая активность сохраняется вокруг Бахмута. Также он заявил, что у врага получается наносить информационные удары по России. Особенно это касается событий на границе Белгородской области. «В информационной среде очень болезненно воспринимается любое столкновение в таких областях как Брянская, Белгородская и так далее. В Белгородской области боевые столкновения идут, но в них противник терпит поражение», — заключил Бородай.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб житель Кагальницкого района Ростовской области Петр Коваленко.

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