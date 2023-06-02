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Семья раненого на Гребном канале в Ростове мальчика пожаловалась на условия жизни

2 июня 2023, 09:03
Фото: фото для иллюстрации / 1MI
Семья раненого на Гребном канале в Ростове мальчика пожаловалась на условия жизни
В Ростовской области семья мальчика, который пострадал при падении трибун, пожаловалась на условия проживания, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что в конце мая из-за сильного ветра снесло трибуны с людьми на Гребном канале «Дон». Один человек стал жертвой происшествия, еще более 30 граждан пострадали.

Теперь семья одного из раненых мальчиков заявила, что длительное время проживает в аварийном доме. По словам матери ребенка, никто не принимает никаких мер.

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«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

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