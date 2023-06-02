Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Напомним, что в конце мая из-за сильного ветра снесло трибуны с людьми на Гребном канале «Дон». Один человек стал жертвой происшествия, еще более 30 граждан пострадали.
Теперь семья одного из раненых мальчиков заявила, что длительное время проживает в аварийном доме. По словам матери ребенка, никто не принимает никаких мер.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.