Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Ливни днем в пятницу, 2 июня, обрушились на село Марфинка, что привело к подтоплению территорий. Не обошла стороной вода и местную школу, которая также оказалась подтоплена.
«Затоплена территория школы и дома рядом с ней», — написал автор. Он добавил, что под водой скрылись и местные дороги, но движение здесь не ограничивали.
«Да сколько можно? Все льет и льет дождь», — заявили пользователи в комментариях.
Ранее несколько раз во время дождей топило улицы в Ростове-на-Дону, так как ливневки не справлялись с объемами поступающей воды.
До этого машиностроительный завод затопило в Ростовской области.