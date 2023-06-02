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Школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня

2 июня 2023, 10:57
Фото: Greg Rosenke/unsplash
Школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня
В Ростовской области из-за прошедших дождей подтопило одну из школ, сообщили местные жители в соцсетях.

Ливни днем в пятницу, 2 июня, обрушились на село Марфинка, что привело к подтоплению территорий. Не обошла стороной вода и местную школу, которая также оказалась подтоплена.

«Затоплена территория школы и дома рядом с ней», — написал автор. Он добавил, что под водой скрылись и местные дороги, но движение здесь не ограничивали.

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Машиностроительный завод затопило в Ростовской области
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«Да сколько можно? Все льет и льет дождь», — заявили пользователи в комментариях.

Ранее несколько раз во время дождей топило улицы в Ростове-на-Дону, так как ливневки не справлялись с объемами поступающей воды.

До этого машиностроительный завод затопило в Ростовской области.

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