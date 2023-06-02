Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Напомним, что в четверг, 1 июня, произошло задымление в шахте, в которой находились 10 человек. Всех удалось эвакуировать, медицинская помощь никому не потребовалась.
Теперь Октябрьский районный суд рассмотрел административное дело в отношении компании «Шахта „Октябрьская-Южная“. Причиной стало нарушение требований промышленной безопасности.
«Нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии», — сказано в сообщении.
В результате компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей и приостановили работу шахты на 40 суток. Это решение не вступило в законную силу.