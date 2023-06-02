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Суд приостановил работу шахты в Ростовской области после задымления

2 июня 2023, 10:18
Фото: donland.ru
Суд приостановил работу шахты в Ростовской области после задымления
В Ростовской области на 40 суток закрыли шахту в хуторе Ягодинка, где произошло задымление, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что в четверг, 1 июня, произошло задымление в шахте, в которой находились 10 человек. Всех удалось эвакуировать, медицинская помощь никому не потребовалась.

Теперь Октябрьский районный суд рассмотрел административное дело в отношении компании «Шахта „Октябрьская-Южная“. Причиной стало нарушение требований промышленной безопасности.

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«Нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии», — сказано в сообщении.

В результате компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей и приостановили работу шахты на 40 суток. Это решение не вступило в законную силу.

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