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Telegram-каналы заявили об инсульте у главы Каменска-Шахтинского Шевченко

2 июня 2023, 09:41
Фото: donland.ru
Telegram-каналы заявили об инсульте у главы Каменска-Шахтинского Шевченко
В Ростовской области у главы администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко произошел инсульт, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Канал уточнил, что Владимира Шевченко якобы доставили в реанимацию. Говорится, что в четверг, 1 июня, ему вызвали скорую и забрали в ЦГБ.

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«Сегодня состояние стало только хуже, Шевченко перевели в Ростов», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее скончался директор Водоканала Каменска-Шахтинского Евгений Погурец утром 26 января. Telegram-каналы писали, что изначально его госпитализировали с инсультом.

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