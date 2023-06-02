Telegram-каналы заявили об инсульте у главы Каменска-Шахтинского Шевченко

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Канал уточнил, что Владимира Шевченко якобы доставили в реанимацию. Говорится, что в четверг, 1 июня, ему вызвали скорую и забрали в ЦГБ.
«Сегодня состояние стало только хуже, Шевченко перевели в Ростов», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее скончался директор Водоканала Каменска-Шахтинского Евгений Погурец утром 26 января. Telegram-каналы писали, что изначально его госпитализировали с инсультом.