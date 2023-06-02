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Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области

2 июня 2023, 14:08
Фото: AtelierMonpli/cc by /wikimedia.org
ВСУ обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Украинская армия разводила большое количество саранчи, которая могла попасть в Ростовскую область, пишут СМИ.

РИА «Новости» узнало, что следы разведения насекомых обнаружили в месте бывшего базирования ВСУ на освобожденной территории ЛНР. Издание уточнило, что в 2019 году отсюда началось нашествие саранчи на Ростовскую область.

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«Ранее был найден документ о совместной работе ВСУ с исследовательским университетом в США. Он изучает использование саранчи в военных целях», — уточнило издание.

Отмечается, что доказательства выращивания привезенных личинок нашли в ангаре бывшего рыбхоза.

Комментариев от официальных ведомств об этом не поступало.

Ранее личинки опасной марокканской саранчи нашли на полях в Ростовской области.

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