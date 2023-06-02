Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
РИА «Новости» узнало, что следы разведения насекомых обнаружили в месте бывшего базирования ВСУ на освобожденной территории ЛНР. Издание уточнило, что в 2019 году отсюда началось нашествие саранчи на Ростовскую область.
«Ранее был найден документ о совместной работе ВСУ с исследовательским университетом в США. Он изучает использование саранчи в военных целях», — уточнило издание.
Отмечается, что доказательства выращивания привезенных личинок нашли в ангаре бывшего рыбхоза.
Комментариев от официальных ведомств об этом не поступало.
Ранее личинки опасной марокканской саранчи нашли на полях в Ростовской области.