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Упавшее дерево перекрыло проезд в районе Нагибина в Ростове-на-Дону

2 июня 2023, 05:11
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра упало дерево и перекрыло движение для автомобилистов, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на улице Турмалиновской, где рухнуло большое растение. Оно задело провода и оборвало их.

Автор рассказал, что сейчас перекрыт въезд с Михаила Нагибина. Дело в том, что дерево оказалось прямо на проезжей части.

Деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая
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До этого деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону.

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