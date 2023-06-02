Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:16
Происшествие случилось на улице Турмалиновской, где рухнуло большое растение. Оно задело провода и оборвало их.
Автор рассказал, что сейчас перекрыт въезд с Михаила Нагибина. Дело в том, что дерево оказалось прямо на проезжей части.
До этого деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону.