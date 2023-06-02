В РЭО рассказали о новых правилах утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как пишет издание gorod55.ru, в соответствии с новыми требованиями доля утилизируемых отходов электроники, которые в том числе будут использованы для производства новых продуктов, должна составлять восемьдесят пять процентов. Также приказ определяет стандарты к компаниям, специализирующимся на утилизации, и объектам утилизации.
«Установлены новые требования к утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются. При этом они наносят непоправимый вред окружающей среде, на свалках оказываются и ценные ресурсы, например золото. Поэтому важно наладить сбор и разборку ОЭЭО, а также установить правила утилизации. В новом документе, который дополняет существующий приказ № 399, прописаны все необходимые требования. Выполнение этих условий позволит не только сделать еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, но и сократить объем захоронения отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В документе указано, что утилизация электронных и электрических отходов должна осуществляться с соблюдением определенных технологических процессов. Также объекты утилизации таких отходов должны быть оснащены системой весового контроля массы поступающих на объект ОЭЭО, массы образуемых на объектах отходов и массы получаемой из отходов продукции.
По словам директора по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игоря Забралова, к компаниям и индивидуальным предпринимателям, специализирующимся на утилизации отходов I–V классов опасности, в приказе также есть несколько требований. В том числе они должны обладать соответствующей лицензией, оборудованием и специализированными, в том числе мобильными, установками на правах собственности. Кроме этого, они должны вести учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов.
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что крайнюю важность для переработки отходов электроники имеет прослеживаемость, которую предусматривает новый документ. Также он позволит более эффективно распределять средства в рамках расширенной ответственности производителя.