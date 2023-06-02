В РЭО рассказали о новых правилах утилизации отходов электроники

«Установлены новые требования к утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются. При этом они наносят непоправимый вред окружающей среде, на свалках оказываются и ценные ресурсы, например золото. Поэтому важно наладить сбор и разборку ОЭЭО, а также установить правила утилизации. В новом документе, который дополняет существующий приказ № 399, прописаны все необходимые требования. Выполнение этих условий позволит не только сделать еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, но и сократить объем захоронения отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.