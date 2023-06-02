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В Ростове осудили руководителя подразделения в Ространснадзоре за хищения

2 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
В Ростове осудили руководителя подразделения в Ространснадзоре за хищения
В Ростове-на-Дону огласили приговор руководителю подразделения Южного управления Ространснадзора за хищения, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказалась начальник финансово-экономического отдела Анастасия Шумейко. Оперативники выяснили, что она похитила средства, выделенные на закупки.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь Кировский районный суд города приговорил обвиняемую к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Экс-директора завода в Батайске задержали за хищения при ремонте военной техники
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Это решение вступило в законную силу.

Ранее экс-директора завода в Батайске задержали за хищения при ремонте военной техники.

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