Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
На скамье подсудимых оказалась начальник финансово-экономического отдела Анастасия Шумейко. Оперативники выяснили, что она похитила средства, выделенные на закупки.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь Кировский районный суд города приговорил обвиняемую к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Это решение вступило в законную силу.
Ранее экс-директора завода в Батайске задержали за хищения при ремонте военной техники.