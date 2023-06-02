rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Изображение материала

В Ростове выписали 10 пострадавших от падения трибуны детей

2 июня 2023, 08:35
Фото: 1MI
В Ростовской области выписали 10 пострадавших от падения трибуны детей
В Ростовской области из больниц выписали 10 детей, которые получили ранения на Гребном канале «Дон», сообщили в правительстве региона.

Напомним, что причиной опрокидывания трибун стал сильный ветер. Ранения получили более 30 человек и погибла женщина.

Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают помощь. Теперь стало известно, что 10 маленьких пациентов отпустили домой.

Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной
Узнать подробнее

«На стационарном лечении еще восемь ребят. Состояние шести детей оценивается как удовлетворительное, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что один из взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Читайте также:
Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной«Миллионы в трибуны»: о госзакупках на Гребном канале «Дон» в Ростове
#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Падение трибун#Состояние детей#Лечение в больницу#Илья Протвинов
Подпишитесь
Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной
Сегодня, 06:54
Машиностроительный завод затопило в Ростовской области
Сегодня, 06:49
«Миллионы в трибуны»: о госзакупках на Гребном канале «Дон» в Ростове
Сегодня, 06:37
Погибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня
Сегодня, 06:23
Подвал обрушился в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону вечером 1 июня
Сегодня, 05:34
В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области
Вчера, 18:14