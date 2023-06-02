Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Напомним, что причиной опрокидывания трибун стал сильный ветер. Ранения получили более 30 человек и погибла женщина.
Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают помощь. Теперь стало известно, что 10 маленьких пациентов отпустили домой.
«На стационарном лечении еще восемь ребят. Состояние шести детей оценивается как удовлетворительное, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что один из взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.