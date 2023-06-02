Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В Роспотребнадзоре рассказали, что смертность по причине болезней кровообращения, ассоциированная с плохим качеством питьевой воды, составила 2,2 случая на 100 тысяч населения. Речь идет о воде из систем централизованного питьевого водоснабжения.
Однако в девяти регионах, в том числе Ростовской области, показатель смертности превышает среднероссийский и составляет от 4,02 случая до 69,82 случая на 100 тысяч населения.
Также активней, чем в других регионах, в Ростовской области растет число новообразований, связанных с плохим качеством питьевой воды. Если в целом по России показатель составляет 0,85 случая на 100 тысяч населения, то в Ростовской области от 1,03 случая до 3,99 случая на 100 тысяч населения.
Ранее Ростовская область попала в рейтинг регионов с высоким уровнем загрязнения водоемов.