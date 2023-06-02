Также активней, чем в других регионах, в Ростовской области растет число новообразований, связанных с плохим качеством питьевой воды. Если в целом по России показатель составляет 0,85 случая на 100 тысяч населения, то в Ростовской области от 1,03 случая до 3,99 случая на 100 тысяч населения.