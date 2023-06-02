rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Изображение материала

В Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды

2 июня 2023, 16:53
Фото: 1MI
Смертность, ассоциированная с качеством воды, превысила среднероссийскую норму в Ростовской области
Смертность, ассоциированная с качеством воды, превысила среднероссийскую норму в Ростовской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре рассказали, что смертность по причине болезней кровообращения, ассоциированная с плохим качеством питьевой воды, составила 2,2 случая на 100 тысяч населения. Речь идет о воде из систем централизованного питьевого водоснабжения.

Однако в девяти регионах, в том числе Ростовской области, показатель смертности превышает среднероссийский и составляет от 4,02 случая до 69,82 случая на 100 тысяч населения.

«Пахнет псиной»: ростовчане раскритиковали качество питьевой воды в городе
Узнать подробнее

Также активней, чем в других регионах, в Ростовской области растет число новообразований, связанных с плохим качеством питьевой воды. Если в целом по России показатель составляет 0,85 случая на 100 тысяч населения, то в Ростовской области от 1,03 случая до 3,99 случая на 100 тысяч населения.

Ранее Ростовская область попала в рейтинг регионов с высоким уровнем загрязнения водоемов.

Читайте также:
В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской областиГубернатор озаботился качеством воды в Ростовской областиРоспотребнадзор проверит качество воды в Ростовской области после жалоб дончан
#Новости#Ростовская область#Качество воды в Ростовской области#Питьевая вода в Ростовской области
Подпишитесь
В центре Ростова взорвался газ, а Генпрокуратуру просят проверить главу Минспорта
Сегодня, 15:13
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Сегодня, 15:01
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Сегодня, 14:14
Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Сегодня, 14:08
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Сегодня, 13:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Сегодня, 13:30