Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В Ростовской области на трассе «Таганроге — Федоровка» ограничили движение транспорта из-за разлива нефтепродуктов. Проехать нельзя на участке дороги километр 17+180 — километр 39+100.
В министерстве транспорта регион уточнили, что разлив нефтепродуктов произошел прямо на проезжей части. Ограничение на проезд будет действовать до окончательного устранения причин происшествия.
Как именно нефтепродукты разлились на дороге, власти не уточнили.
В Ростове в девятиэтажном доме на проспекте Соколова произошел взрыв газа. Хлопок уничтожил межкомнатные перегородки и спровоцировал пожар в квартире на последнем этаже.
Сообщается, что огонь охватил площадь в десять квадратных метров. Его удалось оперативно ликвидировать.
К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал. Нескольких жильцов эвакуировали.
В соцсетях горожане публикуют кадры с места событий. На них видно дым, вырывающийся из окон. Комментаторы в соцсетях выразили беспокойство по поводу произошедшего и обратили внимание, что такие инциденты стали чаще происходить в Ростове.
Депутат Госдумы Нина Останина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна. Поводом для этого стала недавняя трагедия на Гребном канале в Ростове.
Во вторник, 30 мая, там проходил футбольный матч среди юниоров. Во время сильного порыва ветра упала никак не закрепленная зрительская трибуна. В результате инцидента погибла мама одного из футболистов, еще 36 человек получили травмы различной степени тяжести.
Аракелян, оправдываясь, заявил, что трибуны и не должны были закреплять, так как конструкции являются переносными. Проводить же матч во время штормового предупреждения решили, по словам министра, в соответствии с календарным планом.
Останина считает, что подобные заявления показывают безответственное отношение чиновника к своим должностным обязанностям. Дать свою оценку словам Аракеляна депутат попросила и министра спорта России Олега Матыцина.