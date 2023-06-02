Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов» в пятницу, 2 июня. 29-летний водитель Skoda Kodiaq на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая налево, не уступил дорогу Kia Forte. В результате машины столкнулись.
Серьезные травмы получил 56-летний водитель Kia. Сейчас он находится в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры.