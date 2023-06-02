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Водитель иномарки получил травмы в ДТП на трассе в Ростовской области

2 июня 2023, 15:03
Фото: Clark Van Der Beken/unsplash.com
Водитель иномарки получил травмы в ДТП на трассе в Ростовской области
Один человек пострадал в дорожной аварии на трассе «Ростов — Азов», сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов» в пятницу, 2 июня. 29-летний водитель Skoda Kodiaq на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая налево, не уступил дорогу Kia Forte. В результате машины столкнулись.

Серьезные травмы получил 56-летний водитель Kia. Сейчас он находится в больнице.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры.

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