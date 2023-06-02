Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Во вторник, 30 мая, трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Там проходил футбольный матч среди юниоров. Сильный порыв ветра опрокинул никак не закрепленную зрительскую трибуну. В результате погибла мать одного из игроков, еще 36 человек пострадали.
Комментируя инцидент, министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что трибуну и не нужно было закреплять, так как она является переносной. Проведение же матча во время штормового предупреждения он объяснил календарным планом.
Слова чиновника возмутили депутата Госдумы Нину Останину. Она попросила Генпрокуратуру проверить доводы Аракеляна.
В соцсетях ростовчане согласились с требованием парламентария. Они пишут: «Он вообще, наверное, трибуну эту впервые в жизни увидел», «Есть ощущение, что эта трагедия и спорт в области его совершенно не волнуют».
Также многие призвали уволить Аракеляна после произошедшего: «Я надеюсь, он ответит за свои слова и будет, как минимум, уволен», «Уволить его надо».
Также деятельность Аракеляна проверит и министр спорта России.