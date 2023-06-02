Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Происшествие случилось днем в пятницу, 2 июня, в доме на проспекте Соколова. После взрыва газа в помещении на последнем этаже дома начался пожар.
«Возгорание удалось ликвидировать к 13 часам, огонь успел уничтожить 10 квадратных метров площади. Кроме того, произошло обрушение межкомнатных перегородок», — уточнили в УМЧС.
Известно, что никто не пострадал, а всего эвакуировали четырех человек. Еще 16 жильцов вышли самостоятельно.
Ранее полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове 30 мая.