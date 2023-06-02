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Взрыв произошел в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону днем 2 июня

2 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI
Взрыв произошел в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону днем 2 июня
В Ростове-на-Дону на девятом этаже дома произошел хлопок бытового газа, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось днем в пятницу, 2 июня, в доме на проспекте Соколова. После взрыва газа в помещении на последнем этаже дома начался пожар.

«Возгорание удалось ликвидировать к 13 часам, огонь успел уничтожить 10 квадратных метров площади. Кроме того, произошло обрушение межкомнатных перегородок», — уточнили в УМЧС.

Полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове 30 мая
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Известно, что никто не пострадал, а всего эвакуировали четырех человек. Еще 16 жильцов вышли самостоятельно.

Ранее полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове 30 мая.

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