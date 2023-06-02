rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Изображение материала

Wink заряжает спортом: все тонкости в документальном трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?»

2 июня 2023, 13:41
Фото: Wink
Стартовавший в видеосервисе Wink проект документального трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» (12+) рассчитан на длинную увлекательную и насыщенную живыми эмоциями гонку.

Трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» — это когда с очередным сюжетом хочется отложить кинофиниш и смотреть новые эпизоды о реальной спортивной жизни в различных регионах России — от зимнего серфинга на Камчатке до гонок на верблюдах в Элисте, о так называемой лыжной мекке России или о городе, в котором растят лучших борцов. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Трейлер проекта: https://youtu.be/xNmhJl_vAgM

Первый эпизод под названием «Челябинские звезды, Молния и Метеорит» уже доступен для зрителей Wink. Новые части трейлера — всего их 20 выпусков — будут выходить каждый четверг. Команда тревел-шоу объездила десятки городов, повстречалась с сотнями спортсменов и их тренерами, опросила тысячи болельщиков и «охватила» более пятидесяти видов спорта. Авторы каждого выпуска даже составили свой рейтинг, чтобы лучше понять в каком городе (регионе) действительно жив спорт?

Среди героев выпусков не только звезды мировой величины, но и начинающие спортсмены, тренеры, болельщики, а так же чиновники, отвечающие за развитие спорта в регионах. Например, знаменитая уроженка Челябинска волейболистка Екатерина Гамова, как выяснилось, нередко опаздывала на тренировки и имела на это свои причины. Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов рассказал о современном Ледовом дворце «имени себя». А один из лучших прыгунов современности Данил Лысенко раскрыл свою методику возвращения в большой спорт после дисквалификации.

В команду ведущих проекта вошли спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к ним присоединилась регбистка и участница Олимпийских игр в Токио Яна Данилова.

Реклама. ПАО «Ростелеком»18+

#Елена Янкевич
Подпишитесь
Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной
Сегодня, 06:54
Машиностроительный завод затопило в Ростовской области
Сегодня, 06:49
«Миллионы в трибуны»: о госзакупках на Гребном канале «Дон» в Ростове
Сегодня, 06:37
Погибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня
Сегодня, 06:23
Подвал обрушился в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону вечером 1 июня
Сегодня, 05:34
В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области
Вчера, 18:14