Wink заряжает спортом: все тонкости в документальном трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?»

Среди героев выпусков не только звезды мировой величины, но и начинающие спортсмены, тренеры, болельщики, а так же чиновники, отвечающие за развитие спорта в регионах. Например, знаменитая уроженка Челябинска волейболистка Екатерина Гамова, как выяснилось, нередко опаздывала на тренировки и имела на это свои причины. Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов рассказал о современном Ледовом дворце «имени себя». А один из лучших прыгунов современности Данил Лысенко раскрыл свою методику возвращения в большой спорт после дисквалификации.