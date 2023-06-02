Xiaomi, Samsung или Apple: подборка самых популярных смартфонов среди ростовчан

Лидером продаж в ценовой категории до 20 тысяч рублей стал смартфон Xiaomi Redmi A1 со встроенной памятью 32 Гб, на втором месте — Xiaomi Redmi 9A с диагональю экрана 6.53 дюйма и идентичным размером внутренней памяти. Эти модели имеют схожие характеристики и объединяют в себе самые важные качества для покупателей: мультифункциональность и доступную цену. Гаджеты именно этой категории чаще всего выбирают родители в подарок детям.