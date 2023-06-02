Xiaomi, Samsung или Apple: подборка самых популярных смартфонов среди ростовчан

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Важными критериями при выборе устройства остаются параметры камеры, встроенная память, а также стоимость.
По данным Tele2, общее количество проданных смартфонов уменьшилось на 14% год к году. Однако интересной тенденцией стало увеличение покупок в сегменте дорогостоящих устройств — на 61% больше ростовчане купили гаджетов в ценовом сегменте от 20 до 40 тысяч рублей и на 65% выросло число приобретенных смартфонов стоимостью выше 40 тысяч рублей.
Пользователи выбирают мобильные устройства, ориентируясь в первую очередь на возможность снимать с помощью смартфона качественные фото и видео. Посетители салонов связи стремятся купить гаджеты с камерой от 64 Мп, а также с внутренней памятью не менее 32 Гб, которая позволяет хранить в устройстве контент в самом высоком разрешении.
Лидером продаж в ценовой категории до 20 тысяч рублей стал смартфон Xiaomi Redmi A1 со встроенной памятью 32 Гб, на втором месте — Xiaomi Redmi 9A с диагональю экрана 6.53 дюйма и идентичным размером внутренней памяти. Эти модели имеют схожие характеристики и объединяют в себе самые важные качества для покупателей: мультифункциональность и доступную цену. Гаджеты именно этой категории чаще всего выбирают родители в подарок детям.
Среди смартфонов от 20 до 40 тысяч рублей первое место делят Samsung Galaxy A33 5G и Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Оба устройства популярны в вариации с объемом памяти 128 Гб, имеют 8-ядерный процессор, позволяющий играть в онлайн-игры без задержек, и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Эти модели — выбор ценителей операционной системы Android.
А вот смартфоны стоимостью выше 40 тысяч рублей чаще всего покупают поклонники Apple. Продажи iPhone в фирменных салонах Tele2 год к году выросли более чем вдвое. Пользователи выбирают бренд за качество и удобный интерфейс и предпочитают обновлять гаджет на новые модели в пределах линейки бренда.
В фирменной рознице Tele2 в Ростовской области сейчас продолжают действовать акции на устройства ведущих брендов. Например, клиенты Tele2 получают скидку до 30% на покупку смартфона при одновременной покупке устройства, страхового продукта и подключении тарифа «Мой онлайн+», оплаченного на 3 месяца.
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