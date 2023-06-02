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Posted 2 июня 2023, 16:20

Published 2 июня 2023, 16:20

Modified 2 июня 2023, 16:22

Updated 2 июня 2023, 16:22

Жена ростовчанина Жигунова рассказала о появлении особенных детей в своей жизни

2 июня 2023, 16:20
Виктория Ворожбит, супруга ростовчанина Сергея Жигунова, рассказала об особенных в ее жизни детях, пост об этом она написала в соцсетях.

Уроженец Ростова-на-Дону актер Сергей Жигунов несколько лет состоит в браке с журналистом Викторией Ворожбит. Пара успела обзавестись двумя собаками, однако о рождении детей пока не говорит.

Однако Виктория поделилась кадрами со съемок нового фильма супруга. Там главные роли играют три мальчика. Ворожбит призналась, что юные актеры стали для нее особенными во время съемок, каждый из них обладает уникальным талантом. Также Виктория добавила, что мальчишки по характеру напоминают ей гардемаринов.

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Подписчики пожелали юным актерам удачи и заявили, что с нетерпением ждут новый фильм именитого ростовчанина.

Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, зачем притворялся бомжом в Черногории.

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