Жена ростовчанина Жигунова рассказала о появлении особенных детей в своей жизни

Однако Виктория поделилась кадрами со съемок нового фильма супруга. Там главные роли играют три мальчика. Ворожбит призналась, что юные актеры стали для нее особенными во время съемок, каждый из них обладает уникальным талантом. Также Виктория добавила, что мальчишки по характеру напоминают ей гардемаринов.