rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Изображение материала

Жена ростовчанина Жигунова рассказала о появлении особенных детей в своей жизни

2 июня 2023, 16:20
Фото: Telegram-канал Виктории Ворожбит
Супруга ростовчанина Сергея Жигунова, рассказала об особенных в ее жизни детях
Виктория Ворожбит, супруга ростовчанина Сергея Жигунова, рассказала об особенных в ее жизни детях, пост об этом она написала в соцсетях.

Уроженец Ростова-на-Дону актер Сергей Жигунов несколько лет состоит в браке с журналистом Викторией Ворожбит. Пара успела обзавестись двумя собаками, однако о рождении детей пока не говорит.

Однако Виктория поделилась кадрами со съемок нового фильма супруга. Там главные роли играют три мальчика. Ворожбит призналась, что юные актеры стали для нее особенными во время съемок, каждый из них обладает уникальным талантом. Также Виктория добавила, что мальчишки по характеру напоминают ей гардемаринов.

Молчащий о СВО ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы
Узнать подробнее

Подписчики пожелали юным актерам удачи и заявили, что с нетерпением ждут новый фильм именитого ростовчанина.

Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, зачем притворялся бомжом в Черногории.

Читайте также:
Эксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины АллегровойРостовский рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорарМолчащего об СВО ростовчанина Диброва сразу взяли на работу за границей
#Дети#Виктория Прутковская#Ростовские знаменитости#Новости шоу-бизнеса#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Жигунов#Сергей Жигунов
Подпишитесь
В центре Ростова взорвался газ, а Генпрокуратуру просят проверить главу Минспорта
Сегодня, 15:13
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Сегодня, 15:01
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Сегодня, 14:14
Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Сегодня, 14:08
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Сегодня, 13:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Сегодня, 13:30