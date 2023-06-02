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Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб

2 июня 2023, 15:01
Фото: 1MI
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Житель Новочеркасска, испортивший баннеры с участниками спецоперации, выплатит 800 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Новочеркасский суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ивана Чуринова. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Свои преступления он совершил в сентябре прошлого года.

Вместе с другом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Чуринов разъезжал в ночное время суток по Новочеркасску, Ростову и Аксаю и бросал свертки с краской в баннеры с участниками спецоперации.

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На суде свою вину житель Новочеркасска полностью признал.

Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Чуринов работает медиком. Сознав вину в содеянном, он предлагал отправить его в зону СВО для помощи раненым бойцам.

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