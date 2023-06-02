Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Новочеркасский суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ивана Чуринова. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Свои преступления он совершил в сентябре прошлого года.
Вместе с другом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Чуринов разъезжал в ночное время суток по Новочеркасску, Ростову и Аксаю и бросал свертки с краской в баннеры с участниками спецоперации.
На суде свою вину житель Новочеркасска полностью признал.
Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Чуринов работает медиком. Сознав вину в содеянном, он предлагал отправить его в зону СВО для помощи раненым бойцам.