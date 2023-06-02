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Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали

2 июня 2023, 13:53
Фото: 1MI
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Жители Ростовской области потратили на 20 миллиардов рублей больше, чем заработали, следует из данных Ростовстата.

Согласно данным Ростовстата, в первом квартале 2023 года в Ростовской области стали расти реальные денежные доходы населения. Однако траты местных жителей по факту превысили доходы.

Так, ежемесячные потребительские расходы одного жителя Ростовской области составили в среднем 36,5 тысячи рублей. В прошлом году показатель составлял 31,1 тысячи рублей. Доходы при этом составили меньшую сумму — 34,9 тысячи рублей. В прошлом году они были еще ниже — 30,6 тысячи рублей.

Совокупно с января по март этого года потребительские расходы жителей Ростовской области составили 456 миллиардов рублей, а доходы — лишь 436 миллиардов рублей.

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В Ростовстате диссонанс объяснили тем, что заработная плата составляет лишь 59% денежных доходов населения. Остальные статьи доходов — это социальные выплаты, прибыль от предпринимательской деятельности и от собственности.

Ранее экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности.

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#Ростовстат#Общество#Новости#Ростовская область
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