Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Согласно данным Ростовстата, в первом квартале 2023 года в Ростовской области стали расти реальные денежные доходы населения. Однако траты местных жителей по факту превысили доходы.
Так, ежемесячные потребительские расходы одного жителя Ростовской области составили в среднем 36,5 тысячи рублей. В прошлом году показатель составлял 31,1 тысячи рублей. Доходы при этом составили меньшую сумму — 34,9 тысячи рублей. В прошлом году они были еще ниже — 30,6 тысячи рублей.
Совокупно с января по март этого года потребительские расходы жителей Ростовской области составили 456 миллиардов рублей, а доходы — лишь 436 миллиардов рублей.
В Ростовстате диссонанс объяснили тем, что заработная плата составляет лишь 59% денежных доходов населения. Остальные статьи доходов — это социальные выплаты, прибыль от предпринимательской деятельности и от собственности.
Ранее экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности.