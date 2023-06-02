Так, ежемесячные потребительские расходы одного жителя Ростовской области составили в среднем 36,5 тысячи рублей. В прошлом году показатель составлял 31,1 тысячи рублей. Доходы при этом составили меньшую сумму — 34,9 тысячи рублей. В прошлом году они были еще ниже — 30,6 тысячи рублей.