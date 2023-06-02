Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Хабаровского края. Его обвиняют в убийстве.
Преступление он совершил в январе этого года в квартире на проспекте Шолохова. Будучи пьяным, он повздорил со своим 61-летним знакомым. Не выдержав накала эмоций, обвиняемый несколько раз ударил пожилого мужчину ножом в голову, шею и туловище. От полученных травм тот скончался на месте.
Сейчас хабаровчанин находится в СИЗО. Его дальнейшую судьбу определит суд.
Ранее житель Ростовской области убил бывшую супругу, а ее гостя застрелил из ружья.