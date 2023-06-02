Преступление он совершил в январе этого года в квартире на проспекте Шолохова. Будучи пьяным, он повздорил со своим 61-летним знакомым. Не выдержав накала эмоций, обвиняемый несколько раз ударил пожилого мужчину ножом в голову, шею и туловище. От полученных травм тот скончался на месте.