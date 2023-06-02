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Жителя Хабаровского края осудят в Ростове за убийство пожилого мужчины

2 июня 2023, 14:14
Фото: yarwood/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Жителя Хабаровского края осудят в Ростове за убийство пожилого мужчины
В Ростове суд рассмотрит дело в отношении жителя Хабаровского края, обвиняемого в убийстве, рассказали в региональном Следкоме.

Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Хабаровского края. Его обвиняют в убийстве.

Преступление он совершил в январе этого года в квартире на проспекте Шолохова. Будучи пьяным, он повздорил со своим 61-летним знакомым. Не выдержав накала эмоций, обвиняемый несколько раз ударил пожилого мужчину ножом в голову, шею и туловище. От полученных травм тот скончался на месте.

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Сейчас хабаровчанин находится в СИЗО. Его дальнейшую судьбу определит суд.

Ранее житель Ростовской области убил бывшую супругу, а ее гостя застрелил из ружья.

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