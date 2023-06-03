Алексей Логвиненко: «Первый библиотечный центр семейного чтения открыли в Ростове»

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Подобный формат интеллектуального досуга новый не только для Ростова-на-Дону, но и для всего Юга России. Впервые филиал библиотеки, которая стала 45-й по счету в донской столице, расположен в торговом центре.
«Библиотечное пространство появилось по просьбам жителей микрорайона „Суворовский“. И нам удалось в кратчайшие сроки создать многофункциональное креативное пространство. Уверен, библиотека станет местом притяжения для многих „суворовцев“», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
По словам заместителя главы администрации областного центра по социальным вопросам Елены Кожуховой, которая от имени Алексея Логвиненко поздравила жителей микрорайона с открытием библиотечного центра, для удобства посетителей режим работы учреждения продлен.
«Не случайно новое учреждение имеет формулировку „для семейного чтения“. График его работы — до 20 часов. Это значит, что каждый родитель сможет составить компанию своему ребенку», — подчеркнула она.
В библиотеке организована работа по дополнительному образованию детей в сфере культуры. Специалисты будут проводить занятия с юными ростовчанами по 17 направлениям.
С просьбой о создании подобных креативных пространств, которые становятся точками притяжения горожан, на личном приеме обратились жители Суворовского. Сеть таких учреждений будет развиваться и впредь. Это позволит горожанам еще больше приобщиться к значимым культурным мероприятиям, принимать участие в различных проектах и духовно развиваться, уверен Алексей Логвиненко.
Ранее глава городской администрации отмечал, что социальная сфера является одной из главных в настоящее время, поэтому снижать темпы строительства социальных объектов не планируется. Ежегодно в Ростове-на-Дону увеличивается финансирование и эффективность муниципальных программ. По итогам 2022 года совокупная оценка эффективности их реализации превысила 97%. Лучшие показатели по реализации муниципальных программ за 2022 год демонстрирует сфера образования.