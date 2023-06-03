Алексей Логвиненко: «Первый библиотечный центр семейного чтения открыли в Ростове»

Ранее глава городской администрации отмечал, что социальная сфера является одной из главных в настоящее время, поэтому снижать темпы строительства социальных объектов не планируется. Ежегодно в Ростове-на-Дону увеличивается финансирование и эффективность муниципальных программ. По итогам 2022 года совокупная оценка эффективности их реализации превысила 97%. Лучшие показатели по реализации муниципальных программ за 2022 год демонстрирует сфера образования.