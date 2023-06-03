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Батайск-на-Воде: около 600 горожан требуют власти решить проблему подтоплений

3 июня 2023, 13:39
Фото: Батайск город
В Батайске жители как минимум шести улиц жалуются на подтопления после ливней

В Батайске жители как минимум шести улиц жалуются на подтопления после ливней

Жители Батайска обратились к администрации города, чтобы добиться вопроса с постоянными подтоплениями во время дождей, информация об этом появилась в Telegram-каналах.

Telegram-канал «Батайск Город» в субботу, 3 июня, сообщил, что жители города создали общую группу в WhatsApp, чтобы добиться от властей города создания системы водоотведения ливневых стоков с улиц.

Участники беседы присылают фото и видео подтопленных дворов на улицах Комарова, Ленинградской, Почтовой, Гоголя и других улицах. Среди них кадры залитых водой по щиколотку дворов частных домовладений и даже затопленных помещений.

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Батайчане утверждают, что в управлении ЖКХ их игнорируют, а в МЧС просят подать заявку на откачку воды.

«Пообещали, что машина приедет откачивать через 1-1,5 часа. Прошло уже четыре. Так никого и нет», — поделились горожане, добавив, что собираются обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие местных органов власти.

Ранее в центре Ростова под дождем затонули автомобили.

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