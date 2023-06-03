Батайск-на-Воде: около 600 горожан требуют власти решить проблему подтоплений

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Telegram-канал «Батайск Город» в субботу, 3 июня, сообщил, что жители города создали общую группу в WhatsApp, чтобы добиться от властей города создания системы водоотведения ливневых стоков с улиц.
Участники беседы присылают фото и видео подтопленных дворов на улицах Комарова, Ленинградской, Почтовой, Гоголя и других улицах. Среди них кадры залитых водой по щиколотку дворов частных домовладений и даже затопленных помещений.
Батайчане утверждают, что в управлении ЖКХ их игнорируют, а в МЧС просят подать заявку на откачку воды.
«Пообещали, что машина приедет откачивать через 1-1,5 часа. Прошло уже четыре. Так никого и нет», — поделились горожане, добавив, что собираются обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие местных органов власти.
Ранее в центре Ростова под дождем затонули автомобили.