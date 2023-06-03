Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:53
Сотрудникам группы экономической безопасности и противодействия коррупции Таганрогского отдела МВД на Транспорте удалось пресечь незаконную деятельность 33-летнего горожанина.
Полицейским поступила информация, что индивидуальный предприниматель организовал нелегальный цех для хранения и реализации немаркированной рыбы. В цехе обнаружили контейнеры с пиленгасом, судаком, сазаном, карасем общим весом более семи тонн. На изъятой рыбе не было маркировки или другой информации, необходимой по действующему законодательству, несмотря на это, таганрожец продавал рыбу на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Сумма ущерба превысила отметку в 800 тысяч рублей.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбудили дело о незаконном хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки. Если его вина будет доказана, предприниматель проведет в местах лишения свободы до трех лет.
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