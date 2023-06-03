Полицейским поступила информация, что индивидуальный предприниматель организовал нелегальный цех для хранения и реализации немаркированной рыбы. В цехе обнаружили контейнеры с пиленгасом, судаком, сазаном, карасем общим весом более семи тонн. На изъятой рыбе не было маркировки или другой информации, необходимой по действующему законодательству, несмотря на это, таганрожец продавал рыбу на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Сумма ущерба превысила отметку в 800 тысяч рублей.