Дети смогут познакомиться с профессиями ритейла через виртуальную вселенную

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Современный мир сложно представить без цифровых технологий и решений, которые помогают в работе, обучении и развлечениях. Одним из таких можно назвать виртуальный мир «Пятёрочки», являющийся приближенной к реальности онлайн-вселенной. Пользователи могут узнать о внутренних процессах работы торговой сети и профессиях в ритейле.
Там можно пройти экскурсию в распределительный центр, офис и магазины. Чтобы лучше ориентироваться, в этом году для детей запустили новых персонажей — талисманов проекта. Они помогут узнать интересные факты о розничной торговле и напомнят, что семенные ценности — самое важное в этом мире.
Кроме того, предусмотрены две новые игровые механики, позволяющие потренировать грамотность в игровой форме и собрать необычные товары в творческой мастерской.
Также прошли обучающие и развлекательные мероприятия в некоторых магазинах торговой сети в Ростове-на-Дону, приуроченные к празднованию Дня защиты детей.
Директор по управлению персоналом и организационному развитию «Пятёрочки» Лилия Дерябина рассказала, что для каждого ребенка детство должно быть самым счастливым. Запущенный проект «Детство на „Пятёрочку“» поможет ребятам и их родителям стать ближе через совместные развлекательно-образовательные активности, а с помощью метавселенной девочки и мальчики получат полезные знания о ритейле играючи.