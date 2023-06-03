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Дети смогут познакомиться с профессиями ритейла через виртуальную вселенную

3 июня 2023, 10:11
Фото: Пятерочка
Ко Дню защиты детей были запущены новые персонажи в виртуальном пространстве для знакомства с профессиями ритейла, сообщает торговая сеть «Пятёрочка».

Современный мир сложно представить без цифровых технологий и решений, которые помогают в работе, обучении и развлечениях. Одним из таких можно назвать виртуальный мир «Пятёрочки», являющийся приближенной к реальности онлайн-вселенной. Пользователи могут узнать о внутренних процессах работы торговой сети и профессиях в ритейле.

Там можно пройти экскурсию в распределительный центр, офис и магазины. Чтобы лучше ориентироваться, в этом году для детей запустили новых персонажей — талисманов проекта. Они помогут узнать интересные факты о розничной торговле и напомнят, что семенные ценности — самое важное в этом мире.

Кроме того, предусмотрены две новые игровые механики, позволяющие потренировать грамотность в игровой форме и собрать необычные товары в творческой мастерской.

Также прошли обучающие и развлекательные мероприятия в некоторых магазинах торговой сети в Ростове-на-Дону, приуроченные к празднованию Дня защиты детей.

Директор по управлению персоналом и организационному развитию «Пятёрочки» Лилия Дерябина рассказала, что для каждого ребенка детство должно быть самым счастливым. Запущенный проект «Детство на „Пятёрочку“» поможет ребятам и их родителям стать ближе через совместные развлекательно-образовательные активности, а с помощью метавселенной девочки и мальчики получат полезные знания о ритейле играючи.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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