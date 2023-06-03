Дети смогут познакомиться с профессиями ритейла через виртуальную вселенную

Там можно пройти экскурсию в распределительный центр, офис и магазины. Чтобы лучше ориентироваться, в этом году для детей запустили новых персонажей — талисманов проекта. Они помогут узнать интересные факты о розничной торговле и напомнят, что семенные ценности — самое важное в этом мире.