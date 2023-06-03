Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Азове на улице Победы водитель Renault Sandero выезжал на главную дорогу и не пропустил Geely Atlas, что привело к столкновению.
«Оба водителя получили травмы, их доставили в больницу Азова. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
О состоянии раненых автомобилистов пока информации нет.
Ранее стали известны подробности массового ДТП на М-4 «Дон» под Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.