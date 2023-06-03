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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:22

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Два водителя пострадали в серьезной аварии в Ростовской области

3 июня 2023, 05:18
Фото: 1mi
В Ростовской области столкнулись две иномарки, пострадали оба водителя, сообщили в региональном УГИБДД.

В Азове на улице Победы водитель Renault Sandero выезжал на главную дорогу и не пропустил Geely Atlas, что привело к столкновению.

«Оба водителя получили травмы, их доставили в больницу Азова. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Водитель иномарки получил травмы в ДТП на трассе в Ростовской области
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О состоянии раненых автомобилистов пока информации нет.

Ранее стали известны подробности массового ДТП на М-4 «Дон» под Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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