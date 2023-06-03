ФК «Ростов» остался без медалей в заключительном матче чемпионата России

«Во второй половине сезона конкретно сдулись, расслабились, устали. Этот матч все показал, постоянные пасы на Песьякова, нулевая игра, просто никакущая. Хочется верить, что команда сможет быть на уровне призового места, но пока только так», «Топ-4, топ-6, топ-8, топ-12. Есть золотые, серебряные и бронзовые медали, которые мы безвольно отдали», — прокомментировали расстроенные болельщики.