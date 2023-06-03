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ФК «Ростов» остался без медалей в заключительном матче чемпионата России

3 июня 2023, 16:26
Фото: rostovgazeta.ru
ФК «Ростов» остался без медалей в заключительном туре РПЛ
ФК «Ростов» проиграл ЦСКА со счетом 4:1, что обеспечило противнику «серебро» в заключительном туре Российской Премьер-Лиги, сообщение об этом появилось в сообществе команды.

Вечером субботы, 3 июня, стало известно, что команда ФК «Ростов» уступила противнику в матче чемпионата России и проиграла со счетов 4:1 в пользу команды ЦСКА.

Эта новость огорчила болельщиков, которые заявили, что команда «расслабилась» к концу сезона.

«Во второй половине сезона конкретно сдулись, расслабились, устали. Этот матч все показал, постоянные пасы на Песьякова, нулевая игра, просто никакущая. Хочется верить, что команда сможет быть на уровне призового места, но пока только так», «Топ-4, топ-6, топ-8, топ-12. Есть золотые, серебряные и бронзовые медали, которые мы безвольно отдали», — прокомментировали расстроенные болельщики.

Болельщики пожаловались, что не могут попасть на матч ФК «Ростов» из-за Fan ID
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«Спасибо за сезон! Выжать четвертое место из, по сути, молодежного состава — это очень достойно!», — поддержали любимых игроков ростовчане.

Ранее ФК «Ростов» победил «Ахмат» с отрывом в один гол.

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