«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Telegram-канал «Ростов Главный» напомнил, что с 1 июня в салонах автобусов донской столицы должны были начать работать кондиционеры, однако в субботу, 3 июня, подписчик прислал им фото из салона автобуса.
На информационном табло горели гордые +31°С, а открытые окна совсем не спасали от жары.
Ростовчане согласились с пассажиром, заметив, что хотя в городе еще не очень жарко, в автобусах людям уже становится плохо от духоты и перегрева.
«А еще есть индивидуумы, которые эти окна закрывают», «Транспорт в Ростове работает для галочки и самоокупаемости, а не для пассажиров», — посетовали горожане.
«Пффф, +31°С — это ещё прохладно, можно сказать. Ехала в №85 маршрутке сегодня, вообще 38°С», — заявила другая подписчица.
«Ехали в автобусе №40. Был забит битком, душно, многим становилось плохо. На просьбу включить кондиционер, водитель наорал и сказал, что кондиционера в автобусе вообще нет», «Я недавно ехала на №80. Думаю, с неделю назад. На площадке для колясок перед центральной дверью работала печка», — пожаловались местные жители.
Однако нашлись и те водители, кто заявил, что ростовчане слишком «привыкли» к хорошей жизни и не могу оценивать ситуацию трезво.
«Раньше ездили все без кондиционеров и не жаловались… А тут подавай и срочно», — возмутился местный житель.