rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Изображение материала

«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах

3 июня 2023, 18:09
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»
«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах

В Ростове жители жалуются на неработающие кондиционеры в салонах автобусов

В июне пассажиры общественного транспорта Ростова начали жаловаться на жару, духоту и неработающие кондиционеры, комментарии появились в Telegram-каналах.

Telegram-канал «Ростов Главный» напомнил, что с 1 июня в салонах автобусов донской столицы должны были начать работать кондиционеры, однако в субботу, 3 июня, подписчик прислал им фото из салона автобуса.

На информационном табло горели гордые +31°С, а открытые окна совсем не спасали от жары.

Ростовчане согласились с пассажиром, заметив, что хотя в городе еще не очень жарко, в автобусах людям уже становится плохо от духоты и перегрева.

«А еще есть индивидуумы, которые эти окна закрывают», «Транспорт в Ростове работает для галочки и самоокупаемости, а не для пассажиров», — посетовали горожане.

«Пффф, +31°С — это ещё прохладно, можно сказать. Ехала в №85 маршрутке сегодня, вообще 38°С», — заявила другая подписчица.

В Ростове несколько автобусов сняли с маршрутов из-за нарушений условий контрактов
Узнать подробнее

«Ехали в автобусе №40. Был забит битком, душно, многим становилось плохо. На просьбу включить кондиционер, водитель наорал и сказал, что кондиционера в автобусе вообще нет», «Я недавно ехала на №80. Думаю, с неделю назад. На площадке для колясок перед центральной дверью работала печка», — пожаловались местные жители.

Однако нашлись и те водители, кто заявил, что ростовчане слишком «привыкли» к хорошей жизни и не могу оценивать ситуацию трезво.

«Раньше ездили все без кондиционеров и не жаловались… А тут подавай и срочно», — возмутился местный житель.

Читайте также:
В Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры«Где транспорт?»: сотни ростовчан застряли в очереди на автобусы на Центральном рынкеВласти Ростова предложили изменить схему движения автобуса №38
#Надежда Пустяк#Происшествие#Жара в Ростове#Кондиционеры в автобусах Ростова#Автобус#Общественный транспорт в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Мнение общественности#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В центре Ростова взорвался газ, а Генпрокуратуру просят проверить главу Минспорта
Вчера, 15:13
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Вчера, 15:01
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Вчера, 14:14
Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Вчера, 14:08
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Вчера, 13:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Вчера, 13:30