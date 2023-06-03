«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах

«Ехали в автобусе №40. Был забит битком, душно, многим становилось плохо. На просьбу включить кондиционер, водитель наорал и сказал, что кондиционера в автобусе вообще нет», «Я недавно ехала на №80. Думаю, с неделю назад. На площадке для колясок перед центральной дверью работала печка», — пожаловались местные жители.