Марат Хуснуллин провел инспекцию строящихся объектов в Ростовской области

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Published Сегодня, 09:41
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В пятницу, 2 июня, Марат Хуснуллин и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили стройплощадки, на которых рабочие заняты реализацией крупных инвестпроектов.
Первой остановкой стала стройплощадка канализационного коллектора №62, который строят на деньги инфраструктурного бюджетного кредита за семь миллиардов рублей. Целью строительства власти называют повышение качества услуг ЖКХ, а также обеспечение развития территорий комплексной застройки. В настоящий момент готовность первого этапа составила 86%, а второго 53,5%.
Кроме того, власти посетили новый микрорайон на Левобережной улице, первые три дома на которой собираются сдать уже до конца текущего года. Общая площадь зданий составит более 79 тысяч квадратных метров.
Власти уточнили, что в новом микрорайоне запланировано построить 13 домов на восемь тысяч жителей с четырьмя подземными паркингами, школой, поликлиникой и двумя детскими садами на 400 мест.
Последней остановкой стал Аксайский обход, участок которого собираются открыть для проезда на шесть месяцев раньше запланированного срока.
Марат Хуснуллин отметил важность использования инфрастуктурных кредитов, которые позволили построить новый микрорайон, транспортные объекты и инженерные сооружения для обеспечения коммунальных услуг населению.
«Если бы не было этого ИБК, здесь не было бы этого микрорайона, потому что не было бы здесь для него канализации, а значит — и возможности построить дома. Здесь была неэффективно используемая заброшенная земля», — рассказал Хуснуллин, добавив, что дома в этом районе активно распродаются.
Ранее застройщики показали первые эскизы ЖК, которые появятся в районе старого аэропорта Ростова.