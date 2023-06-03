Марат Хуснуллин провел инспекцию строящихся объектов в Ростовской области

«Если бы не было этого ИБК, здесь не было бы этого микрорайона, потому что не было бы здесь для него канализации, а значит — и возможности построить дома. Здесь была неэффективно используемая заброшенная земля», — рассказал Хуснуллин, добавив, что дома в этом районе активно распродаются.