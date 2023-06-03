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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 5 и по 11 июня

3 июня 2023, 05:06
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 5 по 11 июня, запланированы отключения электричества на большом количестве улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник обесточат улицы Подтелкова, Мечникова, Пушкинская, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Червоноармейская, 10-я линия, 12-я линия, Майская, Советская, переулок Пожарный и проспект Ворошиловский. Во вторник света не будет на улицах Артемовская, 2-я Володарского, Кулагина, Литвинова, Тибетская, 1-Краснодонская, в переулках Дунайский, Аральский, Чингарский, Кленовый, 1-Кольский.

Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством
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В среду ограничения будут действовать на улицах Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Карбышева, Магнитогорская, в переулках Дозорный, Строительный, 1-й Буковый.

В четверг это коснется улиц Минераловодская, Достоевского, Некрасовская, Писательская, переулков Силикатный и Веселый. В пятницу электричество выключат по улицам Депутатская, Минераловодская, Никитина, Республиканская.

Ранее стало известно, что Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством.

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