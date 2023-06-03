Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В понедельник обесточат улицы Подтелкова, Мечникова, Пушкинская, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Червоноармейская, 10-я линия, 12-я линия, Майская, Советская, переулок Пожарный и проспект Ворошиловский. Во вторник света не будет на улицах Артемовская, 2-я Володарского, Кулагина, Литвинова, Тибетская, 1-Краснодонская, в переулках Дунайский, Аральский, Чингарский, Кленовый, 1-Кольский.
В среду ограничения будут действовать на улицах Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Карбышева, Магнитогорская, в переулках Дозорный, Строительный, 1-й Буковый.
В четверг это коснется улиц Минераловодская, Достоевского, Некрасовская, Писательская, переулков Силикатный и Веселый. В пятницу электричество выключат по улицам Депутатская, Минераловодская, Никитина, Республиканская.
Ранее стало известно, что Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством.