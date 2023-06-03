Ростовчане пожаловались на группу похитителей печенья, орудующих на Военведе

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что на рынке Военведа были замечены двое мужчин, ворующих печенье. По словам подписчика, молодые люди вошли в магазин, и пока один из посетителей отвлекал продавца, второй незаметно стащил печенье.
Автор предполагает, что мужчины не первый раз «обносят» магазины, судя по слаженности действий. К своему гневному сообщению автор приложил и фотографии мужчин, которые являются потенциальными подозреваемыми.
«Печенье? Расстрелять!», — пошутили ростовчане.
«[…]. Ведь это зарплата продавца. Каждый по чуть-чуть, и с этого складывается большая сумма», — посочувствовали работникам сферы торговли горожане.
Обращаем внимание на то, что факт кражи пока не получил официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее мужчина из Азова необычным способом вынес из магазина бутылку ликера.