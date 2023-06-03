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Ростовчане пожаловались на группу похитителей печенья, орудующих на Военведе

3 июня 2023, 08:25
Фото: pxhere.com
В Ростове орудует организованная группа похитителей печенья

В Ростове орудует организованная группа похитителей печенья

В Ростове жители сообщили о паре мужчин, которые стащили из магазина печенье, информация об этом появилась в соцсетях.

Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что на рынке Военведа были замечены двое мужчин, ворующих печенье. По словам подписчика, молодые люди вошли в магазин, и пока один из посетителей отвлекал продавца, второй незаметно стащил печенье.

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Автор предполагает, что мужчины не первый раз «обносят» магазины, судя по слаженности действий. К своему гневному сообщению автор приложил и фотографии мужчин, которые являются потенциальными подозреваемыми.

«Печенье? Расстрелять!», — пошутили ростовчане.

«[…]. Ведь это зарплата продавца. Каждый по чуть-чуть, и с этого складывается большая сумма», — посочувствовали работникам сферы торговли горожане.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

Обращаем внимание на то, что факт кражи пока не получил официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее мужчина из Азова необычным способом вынес из магазина бутылку ликера.

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