Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
По их словам, компания забрала сумку, куда прохожие бросали деньги выступающему на улице барабанщику. Это заметил один из ростовчан и потребовал вернуть деньги, что привело к драке.
«В результате досталось и парню, и барабанщику, который пытался разнять», — написал автор. Пользователи в комментариях раскритиковали компанию, спровоцировавшую конфликт.
«С такими людьми вокруг и врагов не нужно», — заявили горожане.
«Страшно, что могут покалечить или убить из-за нескольких тысяч», — пишут ростовчане.
Ранее местные жители заявили о драке с участием мужчины в футболке с надписью «Украина».