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Ростовчане заявили о массовой драке с барабанщиком в центре города вечером 2 июня

3 июня 2023, 05:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской произошла драка, в которой участвовали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, компания забрала сумку, куда прохожие бросали деньги выступающему на улице барабанщику. Это заметил один из ростовчан и потребовал вернуть деньги, что привело к драке.

«В результате досталось и парню, и барабанщику, который пытался разнять», — написал автор. Пользователи в комментариях раскритиковали компанию, спровоцировавшую конфликт.

Ростовчане заявили о драке с участием мужчины в футболке с надписью «Украина»
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«С такими людьми вокруг и врагов не нужно», — заявили горожане.

«Страшно, что могут покалечить или убить из-за нескольких тысяч», — пишут ростовчане.

Ранее местные жители заявили о драке с участием мужчины в футболке с надписью «Украина».

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