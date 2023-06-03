Сломанный спиннинг и бутылка водки: в Ростовской области в начале июня пропал рыбак

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Telegram-канал Kub_Mash в субботу, 3 июня, объявил, что два дня назад на реке Маныч в Ростовской области обнаружили пустую моторную лодку.
По предварительной информации, лодка принадлежала жителю Кубани Ивану Мехорошеву из поселка Белая Глина, который является рыбаком со стажем и прибыл в Белозерный в Ростовской области с друзьями из-за своего хобби.
Товарищи рассказали, что в день пропажи Ивану удалось поймать двух окуней, а у них не клевало, потому они повернули к берегу.
Через два часа они позвонили товарищу, чтобы узнать, где он, но по неразборчивой речи жителя Кубани друзья поняли, что Иван не знает, где находится. Еще через два часа он перестал отвечать на звонки.
В тот же день рыбаки поселка Степной Курган нашли лодку в 20 километрах от берега: внутри нее находились наполовину пустая бутылка водки со сломанным спиннингом, сам Иван бесследно исчез. Сейчас рыбака ищет полиция.
Обращаем внимание, что информация не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области бесследно пропал мужчина средних лет.