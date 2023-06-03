Таксистам в Ростовской области запретят работать больше 12 часов в сутки

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Правительство опубликовало постановление, согласно которому рабочий день таксистов сможет составлять не более 12 часов в сутки. Постановление вступит в законную силу 1 сентября 2023 года и будет регулировать нормы рабочего времени и отдыха водителей.
Согласно тексту документа, количество рабочих часов в неделю для таксиста не должно будет превышать 40 часов, при этом продолжительность работы не должна быть больше 10 часов подряд, за исключением тех ситуаций, когда водителю необходимо завершить заказ. Действие документа распространяется на срок до 1 марта 2029 года.
Подобные меры в федеральном Минтрансе объяснили необходимостью повысить безопасность движения по дорогам.
Ранее таксист объяснил изданию RostovGazeta, почему во время дождя цены на проезд многократно растут.