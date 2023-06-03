Таксистам в Ростовской области запретят работать больше 12 часов в сутки

Согласно тексту документа, количество рабочих часов в неделю для таксиста не должно будет превышать 40 часов, при этом продолжительность работы не должна быть больше 10 часов подряд, за исключением тех ситуаций, когда водителю необходимо завершить заказ. Действие документа распространяется на срок до 1 марта 2029 года.