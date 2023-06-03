Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года

Тем не менее уже к концу 2023 года власти собираются ввести в эксплуатацию и Центральный областной автовокзал, который разместится в здании старого аэропорта. По мнению экспертов, строительство нового автовокзала позволит распределить потоки транспорта и снизить плотность трафика на территории города. Новый автовокзал займет площадь более пяти тысяч квадратных метров площади, а на его территории будут находиться восемь перронов прибытия и 20 отправления. Новый автовокзал будет способен принять до 10 тысяч пассажиров в сутки, здесь уже организуют работу автобусных маршрутов в присоединенные территории.