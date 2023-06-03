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Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года

3 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI
Центральный областной автовокзал в Ростове введут в эксплуатацию к концу 2023 года
В Ростове Центральный областной автовокзал на месте старого аэропорта собираются ввести в эксплуатацию до конца текущего года, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти напомнили жителям Ростова и Ростовской области, что в настоящий момент на территории города действуют два автовокзала — Главный и Пригородный, которые находятся в центре и Первомайском районе Ростова.

Тем не менее уже к концу 2023 года власти собираются ввести в эксплуатацию и Центральный областной автовокзал, который разместится в здании старого аэропорта. По мнению экспертов, строительство нового автовокзала позволит распределить потоки транспорта и снизить плотность трафика на территории города. Новый автовокзал займет площадь более пяти тысяч квадратных метров площади, а на его территории будут находиться восемь перронов прибытия и 20 отправления. Новый автовокзал будет способен принять до 10 тысяч пассажиров в сутки, здесь уже организуют работу автобусных маршрутов в присоединенные территории.

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Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов уточнил, что в настоящий момент работы над вокзалом находятся на стадии завершения проектирования, на территории уже ведутся строительно-монтажные работы, а перед самим ведомством стоит задача перенаправить маршруты таким образом, чтобы это было комфортно будущим пассажирам.

Ранее власти объявили, что на Центральном автовокзале организуют не менее 150 автобусных маршрутов.

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